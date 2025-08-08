Происшествия

Неизвестный пытался оформить на великолучанку кредит

Неизвестный пытался оформить на жительницу Великих Лук кредит, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ОМВД России по городу Великие Луки поступило заявление, что 25 ноября 2024 года неустановленное лицо, используя мобильную связь, осуществлю неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, в результате чего получило доступ к личному кабинету гражданки на сайте «Госуслуги» и пыталось оформить на нее кредит.

Материал проверки направлен в полицию для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 272 УК РФ.