Происшествия

Росгвардейцы предотвратили серию краж из торговых центров Псковской области

12.08.2025 12:14|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Росгвардии за минувшие сутки предотвратили серию хищений из торговых центров региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 августа около 18:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2004 года рождения, который похитил из торгового зала 20 пачек сливочного масла.

В 19:00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Великих Лук поступил сигнал «Тревога». На улицу Первомайскую незамедлительно выдвинулся экипаж охраны Росгвардии. Там были задержаны граждане 2009 и 2005 года рождения, которые совершили хищения товара. 

Около 23:00 того же дня сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на Рижском проспекте. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали псковича, который совершил хищения на сумму 2000 рублей.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
