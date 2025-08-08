Происшествия

Росгвардейцы предотвратили серию краж из торговых центров Псковской области

Сотрудники Росгвардии за минувшие сутки предотвратили серию хищений из торговых центров региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 августа около 18:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2004 года рождения, который похитил из торгового зала 20 пачек сливочного масла.

В 19:00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Великих Лук поступил сигнал «Тревога». На улицу Первомайскую незамедлительно выдвинулся экипаж охраны Росгвардии. Там были задержаны граждане 2009 и 2005 года рождения, которые совершили хищения товара.

Около 23:00 того же дня сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на Рижском проспекте. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали псковича, который совершил хищения на сумму 2000 рублей.