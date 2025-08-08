Происшествия

Жителя Псковской области обманули мошенники под предлогом продажи собаки

Более 600 тысяч рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными махинаторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Невельского района звонили неизвестные. Они представлялись банковскими служащими и сотрудниками других организаций. И путем разнообразных ухищрений, в частности, под предлогами якобы необходимости перевода сбережений собеседников на «безопасный счет», а также предоставления им дополнительного заработка в сети завладели денежными средствами доверчивых людей. Кого-то аферисты обманули под предлогом продажи собаки.

В итоге потерпевшие, среди которых оказались как пенсионеры, так и студенты, лишились в общей сложности более шестисот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.