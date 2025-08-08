Происшествия

Обвиняемый в тройном убийстве 30 лет назад житель Пыталово отправится под суд

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пыталово, находящегося в международном розыске, об убийстве трех человек около 30 лет назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по п.п. «е, з, н» ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, группой лиц по предварительному сговору).

В ходе расследования уголовного дела установили, что в вечернее время 10 января 1996 года обвиняемый, находясь в машине потерпевшего, выстрелил из пистолета марки «ТТ» в голову. Затем поместил тело убитого в багажник и произвел еще два выстрела в голову мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

После убийства своего знакомого обвиняемый, понимая, что о совершенном преступлении узнают их общие друзья, которые в этот момент подъехали к машине потерпевшего и не обнаружили его, вступил в преступный сговор с другим лицом. Впоследствии (в 1996 году) этот человек был найден убитым на территории Латвийской Республики. Злоумышленники, реализуя преступный умысел, выстрелили из пистолета марки «ТТ» в голову 16-летней девушки и в живот мужчине. От действий обвиняемых потерпевшие погибли.

Прокуратура области направлена уголовное дело в Псковский областной суд для рассмотрения.