Происшествия

Хищение из магазина в Великих Луках предотвратили росгвардейцы

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемых в хищении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

12 августа около 19:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Комсомольской – поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали граждан 1972 и 2005 годов рождения, которые похитили из торгового зала товары.

По факту хищения проводится проверка.