Происшествия

71-летний житель Острова напал на собутыльника с ножом и попал в колонию

13.08.2025 17:54|ПсковКомментариев: 0

Островская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 71-летнего местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина совершил преступление по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что в феврале мужчина находился дома, где распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина ударил собутыльника ножом в грудь. 

Причиненные потерпевшему телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник: Псковская Лента Новостей
