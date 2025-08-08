Происшествия

Мужчину с оранжевой кепкой разыскивают в Псковском районе

60-летний Владимир Афанасьев пропал в Псковском районе. 5 августа он ушёл в лес в СНТ «Торошинка», с того момента его местонахождения неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные волнистые с проседью, глаза зеленые. Был одет в куртку, черную футболку, синие спортивные штаны, галоши черные, предположительно кепка черного или оранжевого цвета.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.