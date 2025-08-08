Происшествия

Псковичу не придется выплачивать оформленный мошенникам кредит до решения суда

Суд отменил исполнительную надпись нотариуса по делу о незаконном кредите жителя Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

В конце августа 2024 года гражданин, введенный в заблуждение мошенниками, дистанционно оформил кредитный договор на сумму около 350 000 рублей. Когда мужчина узнал о том, что стал жертвой злоумышленников, то обратился в Псковский городской суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным, так как он не обращался с заявлением о заключении кредитного договора.

По факту совершения мошеннических действий в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Вместе с тем банк в период рассмотрения искового заявления Псковским городским судом обратился к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи для взыскания задолженности по оспариваемому кредитному договору. На основании исполнительной надписи нотариуса судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство.

Узнав о совершении исполнительной надписи, мужчина обратился в суд с требованием отменить данное нотариальное действие.

В ходе судебного разбирательства установлено злоупотребление правом со стороны банка, который действовал недобросовестно, введя в заблуждение нотариуса относительно бесспорности своих требований к мужчине, а также взыскал задолженность вне судебного порядка, путем обращения к нотариусу за совершением исполнительной надписи по кредитному договору, несмотря на то, что гражданин оспаривает данный кредитный договор, как заключенный не по его воле.

Суд отменил нотариальное действие по совершению исполнительной надписи.