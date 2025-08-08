Происшествия

В Усвятском районе Псковской области пропал 83-летний мужчина в берцах

14 августа около 11:00 83-летний Виктор Болтушев ушёл из дома по адресу: Усвятский муниципальный округ, деревня Антропово, улица Школьная, дом 7. По имеющейся информации, направился в сторону реки Усвяча, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фотография: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост около 165 см, глаза серые, волосы седые.

Особая примета: на ногах пальцы подняты к верху, поэтому носил особые ботинки, похожие на берцы. Передвигается с палочкой. Если лежит на спине - задыхается.

Был одет в светлую рубашку, тёмную болоневую безрукавку, чёрные брюки, на голове светлая кепка.

Если вы обладаете какой-либо полезной информацией, возможно приезжали в указанном месте и т.п, сообщите об этом поисковому отряду «След» +79113767676 или по телефонам полиции.