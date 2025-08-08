Происшествия

В Пскове полиция продолжает поиски мужчины со шрамом на груди

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает разыскивать Анджея Лобанова 1981 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по городу Пскову.

Фото: УМВД России по городу Пскову

По имеющимся данным, уроженец города Павлодара, проживавший в Пскове на улице Петровской, с 1 января 2011 года утратил связь со своими родственниками. А с 2022 года до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост около 190–195 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые с оттенком голубого, на груди справа - послеоперационный шрам, на правой руке шрам вдоль мизинца, а на ногах с рождения сросшиеся фаланги нескольких пальцев.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анджея Лобанова Анджея Николаевича, просят сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-952-21–44–897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.