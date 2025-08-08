Происшествия

Мусорный контейнер сгорел в доме на улице Юбилейной в Пскове

Мусорный контейнер сгорел в мусоросборочной камере многоквартирного жилого дома на улице Юбилейной в Пскове 16 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:32. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

А в 10:47 стало известно, что произошло возгорание хозяйственной постройки в СНТ «Коммунальщик» в Пскове. Возможной причиной названо короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Спасен жилой дом. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

В этот же день в 03:38 в МЧС сообщили о возгорании жилого дома на улице Любы Лебедевой в селе Павы Порховского муниципального округа. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.