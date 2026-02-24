Псковичку задержали за пособничество в убийстве пермского школьника

16-летнюю жительницу Псковазадержали за пособничество в убийстве, произошедшем в пермской школе, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Фото: СК РФ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю предъявлено обвинение 16-летней девушке в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений).

Следствие установило, что в феврале 2026 года 16-летняя девушка из Пскова в ходе переписки в одном из мессенджеров содействовала 13-летнему жителю города Александровска Пермского края советами, рекомендациями и указаниями по совершению убийства сверстников.

Подросток, находясь под влиянием обвиняемой, 19 февраля 2026 года нанес ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учреждения в городе Александровске.

Личность девушки была установлена следователями СК России во взаимодействии с криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России), оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю.

Обвиняемую задержали на территории города Пскова и в настоящее время этапировали в Пермь, где с ней проводятся необходимые следственные действия. По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.