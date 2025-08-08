Происшествия

Подозреваемого в краже алкоголя задержали росгвардейцы в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии 18 августа задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел около 11:00 в торговом зале магазина, расположенного на проспекте Гагарина. Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного, после чего ближайший наряд Росгвардии незамедлительно выехал на место происшествия.

По прибытии сотрудники вневедомственной охраны задержали 51-летнего местного жителя. Подозреваемый пытался вынести из магазина алкогольную продукцию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.