Подозреваемого в краже алкоголя задержали росгвардейцы в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии 18 августа задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Инцидент произошел около 11:00 в торговом зале магазина, расположенного на проспекте Гагарина. Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного, после чего ближайший наряд Росгвардии незамедлительно выехал на место происшествия.
По прибытии сотрудники вневедомственной охраны задержали 51-летнего местного жителя. Подозреваемый пытался вынести из магазина алкогольную продукцию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.