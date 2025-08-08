Происшествия

Двоих рыбаков в Печорах лишили лодки и улова за использование сетей

В Печорах двоих местных жителей осудили за незаконную добычу рыбу при помощи сетей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Установлено, что в апреле они установили три лесковые рыболовные сети в акватории Псковского озера и выловили рыбу, причинив ущерб государственным рыбным запасам на сумму 27 850 рублей.

В ходе проведения контрольных мероприятий мужчин задержали сотрудники отдела рыбоохраны по Псковской области и Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Суд с учетом данных личности подсудимых и обстоятельств совершения ими преступления признал их виновными и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 15 000 и 20 000 рублей. Лодка и рыба конфискованы и изъяты в собственность государства. Приговор суда вступил в законную силу.