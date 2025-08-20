Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
День картофельного поля
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Три кита успеха
 
 
 
ещё Происшествия 20.08.2025 09:430 Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские 20.08.2025 14:430 Великолучане отправятся на обязательные работы за кражу 20 пачек масла 20.08.2025 14:040 В Великих Луках мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт мефедрона 20.08.2025 14:000 Приставы взыскали 58 тысяч рублей у псковской сельскохозяйственной фирмы 20.08.2025 10:410 Крыши двух домов восстановили в великолукской деревне Заболотье после июльского урагана 20.08.2025 10:000 По факту нахождения лошади в квартире в псковских Писковичах составлен протокол
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:446 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Приставы взыскали 58 тысяч рублей у псковской сельскохозяйственной фирмы

20.08.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы взыскали 58 тысяч рублей у сельскохозяйственной фирмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Организация, занимающаяся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, подала иск к фирме, занимающейся смешанным сельским хозяйством. Сумма задолженности составляла более 863 тысяч рублей долга и неустойки по договору поставки нефтепродуктов. После подачи иска часть долга была погашена, и сумма требований сократилась, однако оставшуюся часть задолженности выплачивать не торопилось юридическое лицо. Арбитражный суд Псковской области установил: фирма, занимающаяся смешанным сельским хозяйством, действительно не рассчиталась за поставленное топливо.

Исполнительный документ имущественного характера на общую сумму 863 тысячи рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Дновского и Дедовичского районов.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении 15 принадлежащих фирме автомобилей.

Тем не менее в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 58 тысяч рублей.

После принятых мер вся сумма была взыскана и перечислена организации.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 108 человек
20.08.2025, 15:060 Игорь Дитрих: В результате муниципальной реформы уменьшилось число обращений на бездействие местной власти 20.08.2025, 15:000 Экс-замначальника псковской ГИБДД оштрафовали за превышение полномочий 20.08.2025, 15:000 Стартует Х Спартакиада пенсионеров Псковской области 20.08.2025, 14:520 Органная музыка Баха, Генделя и Скарлатти прозвучит в Пскове 23 августа
20.08.2025, 14:430 Великолучане отправятся на обязательные работы за кражу 20 пачек масла 20.08.2025, 14:320 «Дневной дозор»: Улучшилось ли социально-экономическое положение россиян за последние 3 года? 20.08.2025, 14:210 Мы проводим «Год без турникетов» – коммерческий директор завода «М-Конструктор» 20.08.2025, 14:110 Турнир по пляжному волейболу в категории «микст» состоится в Пскове
20.08.2025, 14:040 В Великих Луках мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт мефедрона 20.08.2025, 14:000 Приставы взыскали 58 тысяч рублей у псковской сельскохозяйственной фирмы 20.08.2025, 13:510 Россиянам посоветовали не связывать плохое самочувствие с магнитными бурями 20.08.2025, 13:400 Армен Мнацаканян: Люди привыкли к СВО и росту цен
20.08.2025, 13:300 Великолукский завод «М-Конструктор» активно привлекает студентов на практику 20.08.2025, 13:201 В ансамбле зданий усадьбы Строгановых в Волышово установили информационные таблички 20.08.2025, 13:100 Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна 20.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция дебатов представителей реготделений партий на «ПЛН FM»
20.08.2025, 12:540 Работе на экспорт предшествует сложная и планомерная подготовка — коммерческий директор «М-Конструктор» 20.08.2025, 12:490 УФАС предупредило печорскую администрацию о необходимости сменить устав МАУ 20.08.2025, 12:370 В России социальную рекламу будут использовать для борьбы с кибермошенничеством 20.08.2025, 12:310 СТС покажет «100 мест, где поесть» в Пскове
20.08.2025, 12:280 Студенткам с 1 сентября будут выплачивать пособия по беременности и родам 20.08.2025, 12:280 За время каникул в Новоржевском округе трудоустроили 28 школьников 20.08.2025, 12:210 На 87-м году жизни скончался псковский телеоператор Владимир Тихомиров 20.08.2025, 12:180 Национальный туристический автомаршрут создают в Псковской области
20.08.2025, 12:080 Наталья Федорова: Словосочетание «битва за урожай» в этом сезоне не является образным 20.08.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» с коммерческим директором завода «М-Конструктор» 20.08.2025, 11:560 Стартовал прием заявок на юбилейную сельскохозяйственную ярмарку Псковского района 20.08.2025, 11:500 В Псково-Печерском монастыре установлена новая электрическая подстанция
20.08.2025, 11:400 Конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов пройдёт в Великих Луках 20.08.2025, 11:310 В «Михайловском» будут снимать «Войну и мир» 20.08.2025, 11:300 Представители региональных отделений партий примут участие в дебатах на «ПЛН FM» 20.08.2025, 11:290 Псковская область вошла в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на жилье
20.08.2025, 11:220 Опубликованы фото с места столкновения «Газели» с велосипедистом в Корытово 20.08.2025, 11:200 Музей Победы предлагает псковским школам воспользоваться календарем возможностей 20.08.2025, 11:120 Россиянка четыре раза фиктивно вышла замуж 20.08.2025, 11:110 Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения
20.08.2025, 11:050 «Люди труда»: Какие рабочие руки нужны на предприятиях промышленной столицы региона? 20.08.2025, 10:550 34% псковичей испытывают постотпускной стресс — опрос 20.08.2025, 10:410 Крыши двух домов восстановили в великолукской деревне Заболотье после июльского урагана 20.08.2025, 10:300 Новый автомобильный туристский маршрут разработали в Псковской области
20.08.2025, 10:210 Верховный суд может возглавить глава СК пскович Александр Бастрыкин 20.08.2025, 10:170 Налоговая напомнила псковичам порядок получения вычета за занятия у репетиторов 20.08.2025, 10:000 По факту нахождения лошади в квартире в псковских Писковичах составлен протокол 20.08.2025, 10:000 Урологический лазер в MEDICA: современная технология лечения мочекаменной болезни без боли, разрезов и проколов!
20.08.2025, 09:500 Изменения внесут в расписание автобусов в Великих Луках на 23 августа 20.08.2025, 09:430 Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские 20.08.2025, 09:350 Раскрыта очередная схема мошенников по обману детей в онлайн-играх 20.08.2025, 09:150 За неустранение нарушений к началу отопительного сезона могут ввести штрафы
20.08.2025, 09:000 Олег Брячак раскритиковал официальную статистику по доходам населения 20.08.2025, 08:410 Компании в банкротном состоянии смогут получать кредиты 20.08.2025, 08:200 Пауки-осы могут закрепиться в Центральной России 20.08.2025, 08:010 Верховный суд разрешил посуточную аренду домов
20.08.2025, 07:300 Эксперт рассказал, зачем хакеры крадут пароли простых пользователей 20.08.2025, 07:000 Всемирный день лени отмечают 20 августа 19.08.2025, 22:000 Монтаж выставки «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» идёт Пушкинском заповеднике. ФОТО 19.08.2025, 22:000 Что мотивирует в работе зумеров и миллениалов, ответила эксперт
19.08.2025, 21:380 Врач назвала симптомы заражения после укуса клеща 19.08.2025, 21:280 Три автомобиля столкнулись у Fjord Plaza. ВИДЕО 19.08.2025, 21:240 Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира 19.08.2025, 21:030 Мисс Вселенная Оксана Федорова выступит в Псковской области
19.08.2025, 20:451 Преображение Господне отметили в Спасо-Преображенском соборе в Пскове 19.08.2025, 20:181 Экономист раскрыла влияющие на финансовое счастье россиян факторы 19.08.2025, 19:570 Геофизики сообщили о возмущении магнитного поля Земли 19.08.2025, 19:410 «Гонки по вертикали»: небитвы не за районы. ВИДЕО
19.08.2025, 19:230 Умер российский график и живописец Дмитрий Санджиев 19.08.2025, 18:591 Сбор урожая продолжается в Псковской области 19.08.2025, 18:381 В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX 19.08.2025, 18:150 «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? ВИДЕО
19.08.2025, 17:560 Глава псковского центра поддержки добровольчества представляет регион на форуме в Югре 19.08.2025, 17:481 «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025». ВИДЕО 19.08.2025, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 августа 19.08.2025, 17:380 За неделю с симптомами ОРВИ в Псковской области госпитализировали 12 человек
19.08.2025, 17:370 «Гонки по вертикали»: небитвы не за районы 19.08.2025, 17:301 Светлана Мельникова: Не провести праздник «Воевода Шуйский» было бы профессиональным преступлением 19.08.2025, 17:210 Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове 19.08.2025, 17:170 Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru