Происшествия

Приставы взыскали 58 тысяч рублей у псковской сельскохозяйственной фирмы

Судебные приставы взыскали 58 тысяч рублей у сельскохозяйственной фирмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Организация, занимающаяся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, подала иск к фирме, занимающейся смешанным сельским хозяйством. Сумма задолженности составляла более 863 тысяч рублей долга и неустойки по договору поставки нефтепродуктов. После подачи иска часть долга была погашена, и сумма требований сократилась, однако оставшуюся часть задолженности выплачивать не торопилось юридическое лицо. Арбитражный суд Псковской области установил: фирма, занимающаяся смешанным сельским хозяйством, действительно не рассчиталась за поставленное топливо.

Исполнительный документ имущественного характера на общую сумму 863 тысячи рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Дновского и Дедовичского районов.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении 15 принадлежащих фирме автомобилей.

Тем не менее в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 58 тысяч рублей.

После принятых мер вся сумма была взыскана и перечислена организации.