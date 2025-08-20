Происшествия

Марихуану спрятали в пень на проспекте Гагарина в Великих Луках

Свёрток с марихуаной спрятал молодой человек во внутренней части пня на проспекте Гагарина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Фото: vizland / freepik

23 июля в ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение, что на проспекте Гагарина заметили молодого человека, который что-то спрятал в пень и сфотографировал. В этот же день сотрудники провели осмотр места и обнаружили во внутренней части пня сверток изоленты красного цвета, внутри которого находилась марихуана.

Материал проверки направили в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ.