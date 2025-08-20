Происшествия

В Дно осудили 18-летнего молодого человека за мошенничество

Дновский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 18-летнего местного жителя по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Молодой человек весной разместил на популярном сайте не соответствующее действительности объявление о продаже смартфона Apple iPhone 12 Pro стоимостью 19 277 рублей, куда для привлечения внимания потенциальных покупателей поместил заранее выбранные им в сети «Интернет» фотографии указанного смартфона.

В ходе телефонных переговоров с потенциальным покупателем подсудимый, не имея смартфона указанной марки и не намереваясь его передавать, сообщил, что смартфон может быть продан и доставлен Почтой России в случае предоплаты 5000 рублей.

Введенный в заблуждение покупатель перевел деньги на счет молодого человека. Тот пришел в почтовое отделение и отправил покупателю посылку, в которую поместил картонную коробку, перчатки, металлическую каретку от велосипеда и металлическую проушину. В дальнейшем он также сообщил ложную информацию об отправке смартфона и прислал фотографию экспедиторской расписки, а также сообщил о необходимости перечисления 10 000 рублей в счет оплаты.

Покупатель, введенный таким образом в заблуждение, перевел 10 000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет предприимчивого молодого человека, который в дальнейшем путем телефонных переговоров и переписки убедил покупателя в необходимости полной оплаты смартфона, якобы отправленного им почтой, в размере 4 277 рублей, что тот и сделал.

Приговором суда молодой человек признан виновным. На основании части 5 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору мирового судьи судебного участка №5 Дновского района от 29 июля 2025 года, окончательно назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и штрафа в размере 10 000 рублей, который будет исполняться самостоятельно.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен. В счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, взыскано 19 277 рублей.