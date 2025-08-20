Происшествия

Грибники нашли в великолукском лесу артиллерийский снаряд

В Великолукском районе 21 августа нашли артиллерийский снаряд, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области.

Фото: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

В лесном массиве при сборе грибов у деревни Личково идентифицирован артиллерийский снаряд размера 122 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).