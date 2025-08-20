Происшествия

Росгвардейцы задержали 18-летнюю псковичку за кражу косметики

Росгвардейцы задержали двух подозреваемых в кражах из магазинов в Пскове 21 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14:00 в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка, на место был направлен наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Прибыв, они задержали 18-летнюю псковичку, которая попыталась вынести из магазина косметические средства без оплаты.

В 19:15 в магазине на улице Яна Фабрициуса сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, похитившего спиртные напитки из торгового зала.

По фактам происшествий проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.