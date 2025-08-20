Происшествия

Дедовический суд оштрафовал уроженца Узбекистана за нацистскую символику

Дедовичский районный суд оштрафовал уроженца Республики Узбекистан, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

На странице пользователя в социальной сети «ВКонтакте» был установлен факт публичного демонстрирования фотографии с изображением нацистской символики.



Правонарушитель в судебном заседании вину в совершении правонарушения признал, пояснил, что не знал о запрете публикации данного поста и разместил его для личного пользования. Полагает, что данное изображение размещено им в контексте негативного отношения к нацистской символике, в настоящее время его удалил.



Суд признал мужчину виновным в совершении вышеуказанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.