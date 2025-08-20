Происшествия

Великолучанина лишили свободы за сбыт наркотиков

За покушение на сбыт наркотического средства жителю города Великие Луки назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолучанин приобрел «закладку» с наркотическим средством, намереваясь ее разделить на мелкие партии и сбыть иным лицам. Однако не успел осуществить задуманное, поскольку был задержан сотрудниками полиции, осуществлявшими в отношении него оперативно-розыскное мероприятие.



В ходе судебного разбирательства подсудимый настаивал на своей непричастности к сбыту наркотических средств, сознался лишь в их хранении для личного употребления.



С учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок десять с половиной лет в колонии строгого режима.