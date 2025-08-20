Благодаря псковскому УФСБ четверо россиян осуждены за организацию канала нелегальной миграции из Украины в РФ

По материалам УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Тверской области осуждены четверо граждан Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления.
Видео: УФСБ России по Псковской области
Осужденные организовали канал незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан. Граждане эти незаконно въезжали из Украины — с какой целью и куда дальше ехали, можно только догадываться.
Установлено, что фигуранты в 2024 году за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию шести граждан Украины в обход установленных пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов.
Решением Невельского районного суда Псковской области участникам группы было назначено наказание от 9 месяцев до 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительных колониях общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.