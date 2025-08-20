Происшествия

Названа основная причина гибели людей на воде в Псковской области

Основная причина большинства трагедий на воде — купание в запрещённых или неподготовленных местах. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

По словам специалиста, официально оборудованными считаются лишь порядка 26 пляжей, действующих в регионе летом. Десять из них расположены непосредственно в детских оздоровительных учреждениях. Остальные размещены практически в каждой местности, где находятся крупные водоемы. Однако в мае этого года губернатор Псковской области рекомендовал каждому муниципалитету дополнительно организовать хотя бы один пляж, но далеко не все районы и округа исполнили данное распоряжение.

Именно несоблюдение рекомендаций и выбор гражданами непроверенных зон отдыха становятся ключевым фактором риска: «Практически в каждом муниципальном образовании, где имеется значительный водоем, располагается и пляж. Но когда люди выходят купаться в необорудованное место, то, как правило, погибают. Потому что на пляже, который был оборудован, имеются спасатели, зона ограничения купания, дно проверено и безопасно», — объяснил Юрий Покатов.

Для официальных пляжей предусмотрен целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности отдыхающих. Так, владельцы обязаны подать специальную декларацию, подтверждающую готовность места к эксплуатации. Затем осуществляется проверка дна водолазами, проводятся анализы качества песка и воды, устанавливаются ограничительные буи и посты спасателей, оснащённые средствами первой помощи, спасательными кругами и канатами с поплавками. Обязательным условием является наличие дежурящих спасателей, лодки для экстренного спасения. Должна быть налаженная связь со службой скорой медицинской помощи.

Однако самостоятельное посещение несанкционированных участков значительно повышает вероятность гибели: «Человек, купающийся в одиночестве в необорудованной зоне, не всегда оказывается вовремя замеченным. Часто тело погибшего находят родственники по факту пропажи человека спустя некоторое время после инцидента, если были обнаружены вещи», — уточнил гость студии.