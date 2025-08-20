Происшествия

Псковская прокуратура выявила нарушения в вагоне-ресторане

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров, а также в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в вагоне-ресторане, в ходе которой выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: Псковская транспортная прокуратура

Установлено, что в вагоне-ресторане пассажирского поезда сообщением Псков-Москва, организация питания в котором осуществляется ООО «НТС», не обеспечены должные температурные условия хранения готовой продукции, отсутствует необходимый инвентарь, нарушаются сроки и условия хранения отдельной пищевой продукции, предназначенной для реализации пассажирам.

Транспортный прокурор внес представление генеральному директору общества, возбудил дела об административных правонарушениях по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

В результате вмешательства надзорного органа Октябрьским Территориальным отделом управления Роспотребнадзора

по железнодорожному транспорту должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей. Арбитражным судом Псковской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ виде штрафа в размере 100 000 рублей.