Происшествия

Псковские полицейские спасли пассажирку такси от потери почти трех миллионов рублей

Сотрудники полиции в Пскове спасли пенсионерку от потери крупной суммы денег, остановив такси и выявив попытку мошенничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: УМВД России по Псковской области

Во время дежурства инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Стругокрасненский» остановили для проверки такси, в салоне автомобиля находилась женщина 1940 года рождения. Пенсионерка вызвала подозрение своим встревоженным поведением.

Женщина рассказала, что везет 1 320 000 рублей в Санкт-Петербург, так как ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Федеральной налоговой службы. Неизвестные убедили ее задекларировать деньги и перевести их на «безопасный счет», чтобы защитить средства от «угрозы».

Полицейские быстро поняли, что женщина стала жертвой мошенников, и вызвали сотрудников отдела по борьбе с киберпреступлениями управления МВД России по Псковской области. Они убедили пенсионерку не переводить деньги и объяснили опасность ситуации. Оказалось, что на следующий день мошенники предлагали женщине перевести еще 1 700 000 рублей по той же схеме.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).