Происшествия

Суд отказался признавать кредитные договоры бывшего мужа великолучанки недействительными

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Великих Лук к банку о признании кредитных договоров недействительными. Истец утверждала, что её бывший супруг взял кредиты на приобретение товаров без её согласия, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Истец указала, что ее бывший супруг при жизни заключил кредитные договоры на приобретение товаров с использованием простой электронной подписи, путем ввода SMS-кодов, поступивших на номера телефонов. При этом пояснила, что номера телефонов, указанные при заключении договоров, принадлежат ей, а своего согласия на их использование бывшему супругу она не давала. После его смерти заведено наследственное дело, в результате чего банк предъявил иск о взыскании денежных средств по указанным кредитным договорам к наследникам заемщика. Женщина посчитала, что данные договоры заключены с нарушением закона и просила признать их недействительными.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина подписывал кредитные договоры электронной подписью, путем ввода SMS-кодов. Все действия по оформлению заявок и заключению договоров выполнены не только набором цифрового кода-подтверждения, но и установлено лицо, от имени которого составлен и отправлен электронный документ. Кредитные договоры заключены по паспорту заемщика, а сведения о клиенте и реквизиты паспорта подтверждены с использованием государственного информационного сервиса «Госуслуги».

Доказательств тому, что такие простые электронные подписи заемщику в действительности не принадлежали, не представлено.

Суд не нашел оснований для признания кредитных договоров недействительными и отказал в удовлетворении иска.