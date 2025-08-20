Происшествия

Женщину в вязаной шапке разыскивают в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району продолжают поиски Галины Лазаревой 1959 года рождения. 1 ноября 2024 года женщина ушла в лесной массив в районе деревни Крипецкое-1 Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, одета в черную куртку, вязаная шапка, штаны и сапоги темного цвета, с самой был рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Лазаревой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.