Пенсионерке в Пскове грозит 7 лет лишения свободы за взрыв фейерверка в ТЦ

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 68-летней женщины по факту хулиганства в одном из торговых центров Пскова (часть 2 статьи 213 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Установлено, что во исполнение своего преступного умысла фигурантка уголовного дела приобрела в магазине пиротехническое изделие бытового назначения с целью последующего его применения в качестве оружия», - сообщили в УМВД.

Женщина подошла к помещению отделения одного из банков в торговом центре в Пскове и подожгла фитиль фейерверка. «Тем самым вызвав у граждан, находящихся внутри торгового центра, чувство страха и беспокойства за свою жизнь и здоровье», - заметили в ведомстве.

Обвиняемая полагала, что своими действиями оказывает содействие сотрудникам силовых структур и Центрального Банка России в задержании преступника, уточнили в УМВД.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.