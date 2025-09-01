Полицейские Петербурга задержали псковича за ложное сообщение об угрозе отелю

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Петербурга возбудило уголовное дело по статье 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение в отношении 41-летнего жителя Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фото: ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Установлено, что 28 августа около 21:00 мужчина сообщил представителю одного из отелей города о якобы существующей угрозе зданию. Работник отеля обратился в полицию.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.
На следующий день мужчина был доставлен в отдел полиции. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.