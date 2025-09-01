Происшествия

Полицейские Петербурга задержали псковича за ложное сообщение об угрозе отелю

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Петербурга возбудило уголовное дело по статье 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение в отношении 41-летнего жителя Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Установлено, что 28 августа около 21:00 мужчина сообщил представителю одного из отелей города о якобы существующей угрозе зданию. Работник отеля обратился в полицию.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

На следующий день мужчина был доставлен в отдел полиции. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.