Двух несовершеннолетних в Пскове подозревают в рассылке фейков о минировании

Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с УМВД России по Псковской области пресекли противоправную деятельность двух несовершеннолетних жителей города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ, подростки причастны к рассылке четырёх заведомо ложных сообщений о минировании одного из образовательных учреждений областного центра.

Фото: архив ПЛН

Сообщения с террористическими угрозами несовершеннолетние рассылали от имени знакомых, к которым испытывали личные неприязненные отношения.

В ходе осмотра зданий и прилегающей территории образовательного учреждения взрывных устройств не обнаружили.

Сотрудники СУ УМВД России по Псковской области в отношении учащихся возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Расследование уголовного дела продолжается.