Происшествия

В псковском гипермаркете молодых людей задержали за кражу дезодорантов

В Пскове сотрудники Росгвардии 3 сентября задержали подозреваемых в краже товаров из гипермаркета, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

В гипермаркете на улице Труда в Пскове были задержаны подозреваемые в краже товаров. Инцидент произошёл около 23:00, когда на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. В торговом зале правоохранители задержали двух подозреваемых: молодого человека 2009 года рождения и девушку 2005 года рождения, которые похитили девять дезодорантов и ряд продуктов питания. Общий ущерб составил 7 087 рублей.

Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них проводится проверка по факту хищения имущества.