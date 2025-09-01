Происшествия

Великолучанин хранил в квартире боеприпас для авиационной пушки

Великолучанин хранил в своей квартире боеприпас, пригодный для использования в авиационной пушке (часть 1 статьи 222.2 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

В ходе проведения обыска у жителя города Великие Луки в квартире был изъят крупнокалиберный боеприпас (свыше 20 калибра), который пригоден для производства выстрела и предназначен для использования в авиационных пушках, зенитных, артиллерийских установках.

Санкция за совершенное преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.