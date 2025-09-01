Псковича обвинили в краже велосипеда со стоянки у магазина

Жителя Пскова обвиняют в краже велосипеда, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.
Фото: архив ПЛН
Установлено, что девушка оставила непристегнутый велосипед на стоянке возле магазина и пошла за продуктами. Проходивший мимо молодой человек увидел непристегнутый велосипед и похитил его, причинив девушке ущерб на сумму 8 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено мировому судье города Пскова для рассмотрения по существу.
Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.