Происшествия

Псковича обвинили в краже велосипеда со стоянки у магазина

Жителя Пскова обвиняют в краже велосипеда, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

Фото: архив ПЛН

Установлено, что девушка оставила непристегнутый велосипед на стоянке возле магазина и пошла за продуктами. Проходивший мимо молодой человек увидел непристегнутый велосипед и похитил его, причинив девушке ущерб на сумму 8 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье города Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.