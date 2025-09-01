Происшествия

Пскович задержан ФСБ за размещение экстремистских надписей в многоквартирном доме

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в распространении экстремистских материалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант публично разместил на общедомовом имуществе многоквартирного дома надписи, обращенные к другим лицам, с целью побудить их к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Расследование продолжается.