Происшествия

Беспилотник над Псковской областью был уничтожен в восточной части региона

Сбитый над Псковской область БПЛА был уничтожен в восточной части региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«На территории Псковской области продолжают действовать ограничения, введённые в связи с беспилотной опасностью! Предварительно, 1 БПЛА противника уничтожен в восточной части региона», - говорится в сообщении.

Если вы стали свидетелем полёта БПЛА, необходимо оперативно позвонить по телефону 112.

«Напоминаю, что ни в коем случае нельзя подходить к обнаруженным упавшим БПА и их фрагментом. Они могут быть чрезвычайно опасны!» - обратился к псковичам губернатор.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в ночь на 12 сентября дежурными средствами ПВО 221 украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа в небе над российскими регионами. Над территорией Псковской области был сбит один БПЛА.