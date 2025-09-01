Происшествия

Две бани сгорели в Псковской области в выходные

Возгорание в бане произошло в деревне Прискуха Локнянского муниципального округа 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:55. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электропроводки в бане. Областные пожарные спасли жилой дом и две хозяйственные постройки. Привлекались четыре специалиста и две единицы техники.

А в 18:19 стало известно о возгорании бани в Советском переулке в Дедовичах. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети в помещении предбанника. Пожарные МЧС России спасли хозяйственную постройку. Привлекались четыре специалиста и две единицы техники.