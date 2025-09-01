Происшествия

Полиция напоминает о выплате 2 млн рублей за значимую помощь в розыске похищенных детей из Великих Лук

МВД России объявлено вознаграждение за значимую помощь в раскрытии похищения несовершеннолетних, совершенного в 2007 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники ГУУР МВД России и управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами продолжают работу по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних — похищения десятилетних школьников Павла Матросова и Валентины Корик, совершенного в Великих Луках 29 января 2007 года.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления.

Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Телефоны для связи: