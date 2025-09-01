Происшествия

В Пустошкинском районе пропал 73-летний грибник: требуется помощь волонтёров

Поисково-спасательный отряд «След» объявил о наборе волонтёров для поисков 73-летнего Николая Дюбко, который ушел за грибами 16 сентября в Пустошкинском районе и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей поисковики.

Требуется помощь волонтёров для поисков 73-летнего Николая Дюбко. Поисково-спасательный отряд «След» планирует выезд сегодня около 16:00 и ищет добровольцев, готовых присоединиться. Особенно приветствуются те, кто может предоставить дополнительный автомобиль для организации поисковой операции.

Готовых помочь или обладающих информацией о местонахождении Николая Дюбко просят связаться с поисковиками по телефону: +79113767676.