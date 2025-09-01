Происшествия

Белорусу вынесли штраф 350 тысяч рублей за контрабанду табачной продукции в Псковской области

Великолукская транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Беларусь по факту контрабандного перемещения через Государственную границу Российской Федерации в Псковской области табачной продукции в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что в апреле 2025 года гражданин Республики Беларусь, приобрел табачную продукцию общим количеством 41 980 пачек. Реализуя преступный умысел, иностранный гражданин на автомобиле направился в сторону Государственной границы РФ с целью её пересечения и реализации табачной продукции на территории России.

Данные противоправные действия были пресечены сотрудниками таможенных органов в Невельском районе Псковской области на автомобильной трассе «Невель – Санкт-Петербург».

С учетом позиции государственного обвинителя – помощника Великолукского транспортного прокурора, суд назначил гражданину Республики Беларусь наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Табачная продукция конфискована.