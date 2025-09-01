Происшествия

Женщина с красным велосипедом пропала в Новоржеве

Волонтёры разыскивают 73-летнюю Надежду Фендрих (Васильеву), которая пропала в деревне Хортово Новоржевского муниципального округа. С 16 сентября её местоположение неизвестно. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 168, нормального телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза голубые.

Одежда: предположительно кофта, юбка, сиреневые галоши.

С собой: красный велосипед.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.