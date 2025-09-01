Происшествия

Появилось видео задержания двоих мужчин, осужденных за провоз более 190 кг гашиша через границу в Псковской области

Появилось видео задержания двоих мужчин, осужденных за провоз более 190 кг гашиша через границу в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Напомним, Псковский областной суд вынес приговор в отношении граждан, которые в составе организованной группы совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС гашиша массой почти 191 кг, что составляет особо крупный размер, а также покушение на незаконный сбыт данного наркотического средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы одному гражданину на срок 13 лет 6 месяцев, второму на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.