Происшествия

Невельчанка заплатит 4000 рублей за громкий ночной крик

Невельчанка заплатит 4000 рублей за громкий ночной крик. 16 сентября мировой судья судебного участка №20 Невельского района Татьяна Терехова рассмотрела дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 2.2 Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», сообщается в опубликованном решении суда.

24 июля 2025 года в 01.30 гражданка М, находясь в Невеле, совершила действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время повторно в течение года. В ходе возникшей ссоры громко кричала, чем нарушила ч.2 ст. 2.2 Закона Псковской области № 268-ОЗ от 04.05.2003 года «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Вина М. доказана протоколом об административном правонарушении от 25.07.2025 года, коллективной жалобой и еще одной жалобой, объяснением и другими материалами дела.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за нарушение тишины. Назначен штраф в размере 4 000 рублей.