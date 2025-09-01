Происшествия

Хозпостройка сгорела в Березовом переулке в Бежаницах

Возгорание хозяйственной постройки произошло в Березовом переулке в Бежаницах 20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19:35. Сгорела кровля по всей площади. Предположительно, причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Огнеборцы спасли жилой дом и две хозяйственные постройки. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.