Полицейские помогли псковичке с задыхающимся ребенком добраться до больницы

Полицейские сопроводили псковичку с задыхающимся ребенком до больницы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото и видео: Ирина Волк

Вечером 21 сентября к патрулирующим улицы сотрудникам Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову лейтенантам полиции Анатолию Гаврилюку и Антону Семенову обратился взволнованный таксист.

Мужчина сообщил, что у него в машине находятся женщина с девятимесячным малышом, который задыхается.

«Не раздумывая, полицейские приняли оперативное решение организовать сопровождение автомобиля с ребенком. Для обеспечения максимально безопасной и быстрой доставки госавтоинспекторы включили устройство для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Спустя некоторое время мама с мальчиком были доставлены в медицинскую организацию и переданы специалистам, где малышу была оказана необходимая медицинская помощь. Благодаря своевременным действиям сотрудников полиции трагических последствий удалось избежать», – рассказала Ирина Волк.