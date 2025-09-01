Происшествия

Росгвардейцы предотвратили несколько краж в магазинах Пскова и Великих Лук

Росгвардейцы за выходные предотвратили несколько краж в магазинах Пскова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

19 сентября около 18.00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Труда города Пскова поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали граждан преклонного возраста, которые похитили из торгового зала продукты на сумму 7000 рублей.

20 сентября в 12:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном магазине на улице Кузбасской Дивизии. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали 33-летнего псковича, который совершил хищение бутылки водки.

Около 17:00 того же дня на пульт дежурного вневедомственной охраны города Великие Луки поступил сигнал «Тревога». На место происшествия на проспект Ленина незамедлительно выдвинулся экипаж охраны Росгвардии. По прибытию задержали гражданина, совершившего хищение товара. Проверкой установлено, что 11 сентября данный гражданин также был задержан сотрудниками за хищение.

По данным фактам проводятся проверки.