Происшествия

Жительницу Новосокольнического района признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат

Новосокольнический районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве в крупном размере. Местная жительница признана виновной в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений при получении социальных выплат, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в сентябре 2023 года подсудимая, относящаяся к категории «малоимущая семья», внесла в бизнес-план на получение государственной социальной помощи заведомо ложные сведения о завышенной стоимости единовременных затрат.

Подсудимая предоставила в Центр социального обслуживания Новосокольнического района заявление об оказании государственной социальной помощи на основании этого бизнес-плана. В результате учреждение перечислило на личный счёт подсудимой социальную помощь в размере 350 000 рублей.

Суд признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, применив статью 64 УК РФ.