Пскович получил срок за потасовку с ножом у «Империала»

Псковича осудили на два года за потасовку с ножом у торгового центра «Империал», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в феврале две компании молодых людей встретились у торгового центра «Империал» с целью разрешить конфликт из-за девушки, в ходе чего осужденным применил нож. Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде двух проникающих ран в области грудной клетки, которые повлекли тяжкий вред его здоровью.

Суд, рассмотрев дело, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.