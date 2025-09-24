Происшествия

Безработного подозревают в краже сигарет и водки из опочецкого магазина

Оперативники раскрыли кражу из магазина в деревне Барабаны Опочецкого муниципального округа 23 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По предварительной информации, злоумышленник взломал замок решетки и отжал оконную раму, после чего похитил табачную и алкогольную продукцию на сумму около 15 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Опочецкий» при помощи служебно-розыскной собаки быстро установили подозреваемого — 44-летнего безработного жителя района с судимостью. В ходе обыска у него изъяли украденное: несколько бутылок водки и более 50 пачек сигарет. Подозреваемый признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 «Кража» УК РФ, по которой предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.