Происшествия

Псковский суд заочно арестовал четырех украинцев за контрабанду 112 кг наркотиков

Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех граждан Украины, обвиняемых в совершении двух особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, рассмотрел Псковский городской суд 24 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, ходатайства рассмотрели в отсутствие обвиняемых, объявленных в международный розыск.

По версии органа следствия, обвиняемые в сентябре-октябре 2022 года через интернет вступили с неустановленными лицами, выполняющими роль организаторов, в преступный сговор, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу с территории Украины на территорию России с целью последующей продажи наркотических средств общей массой 112 кг.

Довести до конца преступление они не смогли, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Псковской области и сотрудниками ОБКН Псковской таможни.

Принимая во внимание тяжесть инкриминируемых преступлений, данные о личности обвиняемых, а также тот факт, что обвиняемые скрылись от органов следствия и место их нахождения не установлено, суд удовлетворил ходатайства органа предварительного следствия и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации (передачи правоохранительным органам РФ).

Напомним, дело о четырёх украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну крупную партию наркотиков, вела судья Светлана Григорьева. Подозреваемым неоднократно продлевали арест, но на последнем заседании по мере пресечения их выпустили из-под стражи. После они оперативно покинули Россию. Отпустившую украинцев судью в итоге привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.