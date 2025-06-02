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Отпустившей украинских наркокурьеров псковской судье сделали замечание

Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву, отпустившую из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Светлана Григорьева / Фото: zakon-sud.com

Такое решение приняла квалификационная коллегия судей Псковской области.

Ранее сообщалось, что Светлана Григорьева вела дело о четырёх украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 килограмм наркотиков. В отношении них возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (часть 4 статьи 229.1 УК РФ). Подозреваемым неоднократно продлевали арест, но на последнем заседании по мере пресечения их выпустили из-под стражи. После они оперативно покинули Россию.

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